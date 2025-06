ディズニー映画『ベイマックス』をモチーフにしたグッズ「Disney go out collection第2弾」が、6月24日(火)から、全国の「ローソン」で順次発売される。【写真】ヘルスケアチップを再現!かわいい「アクリルキーホルダー」も■一緒におでかけしたくなるグッズ今回発売される「Disney go out collection第2弾」は、キュートなベイマックスたちをデザインした「ローソン」限定のオリジナルグッズ。ラインナップには、バッ