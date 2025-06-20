6月20日、Bリーグの島田慎二チェアマンが理事会後のメディアブリーフィングで、三遠ネオフェニックスの新ホームアリーナ建設を含む事業の是非を問う豊橋市の住民投票についてコメント。三遠がBプレミアライセンスを維持できるか否かについて説明した。 2026年秋から始まる新B1「Bプレミア」を目指してきた三遠は、2027年10月開業予定だった多目的屋内施設（豊橋市）を新ホームアリーナ