◆日本生命セ・パ交流戦２０２５巨人―西武（２０日・東京ドーム）巨人は赤星優志投手が自己最多タイ５勝目を目指して、今季初スタメンの小林誠司捕手とのバッテリーで先発。５回まで６安打１失点と好投。西武の先発・高橋光成投手との投げ合いで１−１の同点となっている。先制されたのは赤星。２回２死から炭谷銀仁朗捕手が左翼線二塁打。高橋光成投手の遊撃内野安打で二、三塁と１回に続いてピンチを迎え、西川愛也外野