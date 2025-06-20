7月行われる石川県議会議員補欠選挙の2選挙区について20日、県庁で立候補予定者説明会が開かれました。欠員1のかほく市選挙区には、出馬を予定する1陣営のみが出席。欠員2の金沢市選挙区には、すでに立候補を表明した1陣営と個人のほか、5つの政党の関係者などが出席しました。石川県議会議員補欠選挙は、7月11日に告示され、20日に投開票されます。