¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/20¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤äº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¡¢ÂçÃÀÈþÇØÃæÈäÏª¼èºà¤ÏÅÏî´¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¡ô15¡Ê6·î20Æü¤Ë¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡Ë¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£¢¡ÅÏî´½í¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¼«¿È¤¬À®Ä¹¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÅÏî´¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òµó