¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï£²£°Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£º£²Æ¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤ËÍÊÎ©¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ³ÊÆ®²È¡¦¿ÜÆ£¸µµ¤»á¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¿ÜÆ£»á¤Ï²áµî¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤²Ã¸º¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¿Ê¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤¬Æ±ÅÞ¤È¼çÄ¥¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¿ÜÆ£»á¤ÎÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È