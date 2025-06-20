日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限3922(3920) 12月限15(15) TOPIX先物 9月限4373(4373) 日経225ミニ 7月限4029(4029) 8月限89(8