左から：サッポロビール 上席執行役員 マーケティング 本部長 坂下聡一氏、同 執行役員 近畿流通本部長 上田啓二氏サッポロビールは、提供品質を徹底的に追求した「サッポロ生ビール黒ラベル」と、黒ラベルブランド独自の世界観を楽しめる飲用体験イベント「THE PERFECT 黒ラベル BASE」を大阪に期間限定でオープンする。オープン初日である6月19日に「THE PERFECT 黒ラベル BASE オープニング記念発表会」をリンクス梅田で開催し