UNISON SQUARE GARDENが7月2日、ライブBlu-ray / DVD『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2024「20th BEST MACHINE」 at Utsunomiya city Cultural Hall 2024.10.01』をリリースする。同映像作品のトレイラーが公開となった。 結成20周年記念ベストアルバム『SUB MACHINE, BEST MACHINE』を引っ提げた同ツアーは、シングル曲を中心としたセットリストで行われたものだ。公開されたトレイラーはライブでの人気曲を中心に構成されており、UN