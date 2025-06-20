まだ6月というのに猛暑日に迫る暑さが続く県内。暑い日でも“お風呂でリラックス”できるようにと入浴剤事業を手掛ける新潟市の企業が“新潟”にこだわった入浴剤を開発しています。 今回、開発しているのは新潟市のご当地アイスから着想したという入浴剤「もも太郎の湯」。新潟市で入浴剤事業を手掛ける企業「YU-SAY PLAN（ユウセイプラン）」の担当者が「“アイス”をモチーフとした入浴剤を使いスッキリしたという経験