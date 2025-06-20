【MLB】ドジャース3ー5パドレス（6月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）【映像】大谷が塁上で見せた“一瞬の表情”ドジャースの大谷翔平投手がパドレス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で見せた“電光石火の一打”と、その後の表情がファンの心をつかんだ。0−1とドジャースが1点を追う3回、2死一塁で迎えた第2打席。初回の第1打席ではライトフライに倒れていたが、この回は初球から勝負。ルーキー