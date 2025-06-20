この記事の画像を見る■SPY×FAMILYワークブック２冊同時発売！大人気の「SPY×FAMILY ワークブック」から、「アーニャとこれだけ英単語」「アーニャとかんたん英会話」が2冊同時に発売になりました！アーニャとこれだけ英単語■SPY×FAMILYワークブック アーニャとこれだけ英単語原作：遠藤 達哉絵：ペキォ監修：佐藤 久美子（玉川大学名誉教授）集英社アーニャとかんたん英会話■SPY×FAMILYワークブック アーニャとかん