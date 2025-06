看板ドラマーだったロブ・ターナーの脱退を乗り越え、ムラトゥ・アスタトゥケなどと共演経験があるジョン・スコットが加入。2023年に『Everything Is Going To Be OK』で再出発した、マンチェスター出身の人気トリオ、ゴーゴー・ペンギン(GoGo Penguin)。同作リリース後のツアーを経てバンドの結束力が増してきたタイミングで、新作『Necessary Fictions』が完成した。続くインタビューは今年3月の来日時に、対面で行なったもの