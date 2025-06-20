経常収支（2025年 第1四半期）17:30 結果1252.4億香港ドル 予想N/A前回959.0億香港ドル（963.4億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支) 結果-854.1億香港ドル 予想N/A前回314.4億香港ドル（国際収支－総額)