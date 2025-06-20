日本サッカー協会は６月20日、国際親善試合に臨む日本女子代表で、長谷川唯（マンチェスター・シティ）の不参加を発表した。理由はコンディション不良。なでしこジャパンの絶対的な主軸に代わり、籾木結花（レスター・シティ）が追加招集された。【画像】長澤まさみ、今田美桜、広瀬すず…サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介長谷川は先のブラジル遠征でもコンディション不良で