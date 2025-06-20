◆日本生命セ・パ交流戦２０２５広島―楽天（２０日・マツダスタジアム）広島県出身のドラフト１位・宗山塁内野手が６番・遊撃で３試合ぶりのスタメン出場。現在１勝５敗の先発・早川隆久投手は４月４日ロッテ戦以来の白星を目指す。両チームのスタメンは以下の通り。【楽天】１（三）村林２（二）小深田３（右）中島４（左）ゴンザレス５（一）黒川６（遊）宗山７（中）辰己８（捕）太田９（投）早川【広島】１（中）大盛２