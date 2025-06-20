◆日本生命セ・パ交流戦２０２５巨人―西武（２０日・東京ドーム）巨人は２０日、西武戦のスタメンを発表した。小林誠司捕手が「８番・捕手」で今季初スタメンを飾った。赤星優志投手とのバッテリーで勝利を目指す。以下、両チームのスタメン。【巨人】１番・右翼丸２番・三塁坂本３番・遊撃泉口４番・二塁吉川５番・一塁増田陸６番・左翼中山７番・中堅オコエ８番・捕手小林９番・投手赤星【西武】１