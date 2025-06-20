◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ＤｅＮＡ―ロッテ（２０日・横浜）【ロッテ】１（中）藤原、２（捕）寺地、３（一）池田、４（右）山本、５（三）安田、６（二）藤岡、７（左）西川、８（遊）友杉、９（投）石川柊【ＤｅＮＡ】１（中）桑原、２（一）佐野、３（左）筒香、４（二）牧、５（三）宮崎、６（捕）山本、７（右）梶原、８（遊）石上、９（投）ケイ