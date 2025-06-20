ÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¸õÊä¼Ô¤é¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤òÊ¹¤¯¿Í¤¿¤Á¡á20ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢ÅÔÆâÅìµþÅÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô127¡Ë¤¬22Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¡£·×42Áªµó¶è¤ËÊ¿À®°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤Î295¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ä¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤ÆÏÀÀï¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£·ë²Ì¤¬²Æ¤Î»²±¡Áª¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ³ÆÅÞ´´Éô¤¬³¹Æ¬±éÀâ¤ËÎ©¤Á¡¢Áªµó³èÆ°¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¤ÎÁÊ¤¨¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂè1ÅÞ°Ý»ý¤¬¾ÇÅÀ¡£ÇÉÈ¶¤äÅÔµÄ²ñ²ñÇÉ¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤òÊú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢