Image:ankerjapan.com こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。現在、合計112Wで6台まとめて充電できる充電器「Anker Charger（112W, 6 Ports, GaN）」や、高速データ転送やフルスピード充電、高画質出力が可能な「Anker Prime USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 5（