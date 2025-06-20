東海道新幹線の再生アルミを用いたスタイリッシュなボールペン、「東海道新幹線 再生アルミボールペン」が、6月20日に1000本限定で発売された。取り扱いは、JR-PLUSオンラインショップ、PLUSTA ONLINE STORE、そして品川駅構内の鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」にて行われている。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】JR東海リテイリング・プラス、アサヒユウアス、UACJの3社がタッグを組み誕生したこのボールペ