¤·¤é¤µ¤®¥¹¥Æー¥¯¥¹¤Î¹¶Î¬P O I N T ¡Ú£Ç Ⅰ ÁÈ¡ÛÉ½¸þ¤­Ï¢ÂÐÎ¨40¡ó¤â¼Â¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â³ÎÎ¨!? ¡Î2¡¦2¡¦0¡¦6¡Ï¤Î£ÇⅠÁÈ¡£ ¤·¤«¤·¡¢Ãå³°¤Î£¶Æ¬Ãæ£´Æ¬¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¤ÎµÙÍÜÌÀ¤±¤Ç¡¢£³Æ¬¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï£±Ç¯°Ê¾åµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ µÙÍÜÌÀ¤±£´Æ¬¤ò½ü¤±¤Ð¡Î2¡¦2¡¦0¡¦2¡Ï¤ÇÏ¢ÂÐÎ¨67¡ó¤ËÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£ ¤Ê¤ª¡¢Ï¢ÂÐ¤·¤¿£´Æ¬¤Ïºå¿À¼Ç1400 ～1600£Í¤Ç£ÇⅠ£³Ãå°ÊÆâ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½Å¾ÞÏ¢ÂÐ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ ÊÆ»Ò£Ó²áµî10Ç¯¤Î¥Ç&#12540