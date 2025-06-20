イスラエルとイランの攻撃の応酬が続く中、アメリカのトランプ大統領は2週間以内にイランへの攻撃を行うかどうか決断する見通しとなりました。各国の外交努力も続いています。イスラエルとイランの交戦が始まってから20日で1週間。攻撃の応酬が続く中、アメリカのトランプ大統領は19日…アメリカトランプ大統領「イランとの交渉が近い将来、行われるかもしれないとの事実に基づき、今後2週間以内に攻撃を行うかどうか決断する」