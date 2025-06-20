MTGは、2025年7月より首都圏を中心としたビックカメラ22店舗で、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の取り扱いが決定しました。 24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」  MTGは、2025年7月より首都圏を中心としたビックカメラ22店舗で、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の取り扱いが決定。「ReD」最大級の売り場となるビックカメラ有楽町店では、明るく開放的な空間で、「ReD」の提案する新しいリカバリ