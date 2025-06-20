第1回しらさぎS（22日／GIII、阪神芝1600m）には、復活を期すチェルヴィニア、オーナーが佐々木主浩氏で友道厩舎ゆかりの血統・シヴァース、初のマイル戦となるレーベンスティールなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「チェルヴィニア」を取り上げる。 ■チェルヴィニア 3走前のJC、2走前の京都記念に前走のドバイシー