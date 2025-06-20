大阪府警本部大阪府池田市の集合住宅で住人夫婦の遺体が見つかり、近くでけがをした娘（5）が保護された事件があり、府警は20日、妻と娘を包丁で刺したとして、殺人と殺人未遂の疑いで男性（38）を容疑者死亡のまま書類送検した。府警は男性が無理心中を図ったとみている。書類送検容疑は5月16〜20日、池田市の自宅で、妻＝当時（34）＝の腹部を包丁で複数回刺して殺害し、娘の背中を刺して約3カ月のけがを負わせた疑い。司