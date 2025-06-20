金沢市のサンウェルズ本社パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」を各地で運営する東証上場の「サンウェルズ」（本社・金沢市）は20日までに、最上位の「プライム市場」から中位企業向け「スタンダード市場」への移行に向けて準備を始めると発表した。同社を巡っては、入居者向けの訪問看護で診療報酬を不正・過剰に請求していた疑いを共同通信が報道。同社が設置した特別調査委員会は今年2月、少なくとも約28億円の