ゆめタウン高松高松市三条町 開店前から並ぶ客への熱中症対策も行われました。随意契約の備蓄米の販売が高松市の大型商業施設でも始まりました。 備蓄米の販売が始まったのは高松市の「ゆめタウン高松」です。2021年産を5kg・1890円で500袋販売します。 訪れた人には開店前の午前8時から整理券が配られました。整理券を受け取った人は熱中症にならないよう開店の午前9時半まで冷房の利いた店内などで待機していま