小泉進次郎農相は20日、経済同友会の新浪剛史代表幹事と農林水産省で面会し「5年後、10年後に農地の担い手がいなくなる地域がすごく多い。民間企業と農業基盤の維持や発展に向けて、新たな形を模索したい」と述べ、協力を要請した。新浪氏は面会後、記者団に農地の集約化に関し「（小泉氏と）大きく一致している」と説明した。経済同友会は同日、中長期的な農業政策を話し合う「農業改革プロジェクトチーム（PT）」を設置した