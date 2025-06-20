6月19日夜、高知市の路上で停まっていたタクシーを盗んだ疑いで、高知市の50代の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは高知市塩屋崎町の無職・喜多 和成 容疑者（53歳）です。警察によりますと喜多容疑者は、20日午後9時50分頃、高知市上町の路上で停まっていたタクシーを盗んだ疑いが持たれています。タクシーを運転していた60代の男性がエンジンをかけたまま公園のトイレに立ち寄り、トイレから戻る