ドジャースとの4連戦は大荒れ米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でパドレスと対戦。9回のパドレスの攻撃中に死球をきっかけに乱闘騒ぎが起こった。両軍監督が退場処分となり、警告試合が発せられた大荒れの展開。最後はまたも大谷翔平投手まで死球禍に巻き込まれた試合で、パドレスのマイク・シルト監督は「これは言わせてもらう」としたうえで「彼らは攻撃的に投げてきたように見えた」と厳しい目を向けた。