マルマエがこの日の取引終了後、２５年８月期の単独業績予想について、売上高を７６億円から７６億３２００万円（前期比６０．７％増）へ、営業利益を１６億円から１７億２３００万円（同１１．０倍）へ、純利益を１０億６５００万円から１２億６４００万円（同６６．５倍）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１５円から２５円へ引き上げ、年間配当予想を４０円（前期３０円）に増額修正した。生産性の改善などが利益を押し上