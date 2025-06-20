40代が人付き合いで意識すべきことは何か。経営コンサルタントの藤井孝一さんは「人間力を鍛えるには、常に居心地の悪い場所を選んで脳に汗をかくような体験をした方がいい。若い世代と交流するのは居心地が悪いと感じているのなら、そこにこそ成長のチャンスがある」という――。※本稿は、藤井孝一『40代がうまくいく人の戦略書』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真