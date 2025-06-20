死球を受けた大谷翔平。4連戦は両軍合わせて死球8個の大波乱に(C)Getty Imagesドジャースが現地時間6月19日（日本時間20日）、本拠地でパドレスと戦い、3−5で敗れた。4連戦は大荒れだった。両軍合わせて8個の死球が飛び出す試合となり、9回はジャック・リトルがフェルナンド・タティスJr.に死球を与え、パドレスのマイク・シルト監督がこれに激昂。デーブ・ロバーツ監督が応酬すると、ベンチから両軍の選手が飛び出す事態に発