◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神佐野大陽内野手▽ヤクルト小川泰弘投手▽中日大野雄大投手▽中日斎藤綱記投手【出場選手登録抹消】▽阪神木浪聖也内野手▽広島長谷部銀次投手▽広島ドミンゲス投手▽中日岡田俊哉投手▽中日三浦瑞樹投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク川口冬弥投手▽ソフトバンク谷川原健太捕手▽ロッテ小川龍成内野手▽楽