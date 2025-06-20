北國新聞社が発売した報道写真集「第75代横綱大の里」の表紙北國新聞社（金沢市）は20日、石川県津幡町出身の大の里が大相撲の横綱に昇進したのを記念して報道写真集「第75代横綱大の里」を発売した。写真集は「昇進ドキュメント」として優勝した夏場所15日間の取組から、5月30日の東京・明治神宮での奉納土俵入りまでを時系列で掲載。日本体育大時代から取材してきた北國新聞記者が見た成長の軌跡や、大相撲解説者の舞の海