[ロンドン／ブリュッセル ２０日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）加盟国政府は、欧州投資銀行（ＥＩＢ）の今年の支出上限を１０００億ユーロ（１１５０億ドル）に引き上げ、ＥＵ防衛産業への融資を３倍に増やすことで合意した。新たな年間支出上限は昨年の融資実績を１００億ユーロ以上も上回る。カルビニョＥＩＢ総裁は今年の目標を９５０億ユーロに設定していた。総裁は記者団に「全会一致で2025年の資金調達上限を過去最高の１０