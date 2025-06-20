ファンリードは、SaaS型ナレッジマネジメントシステム「STiV(スティーブ)」がクラウドストレージサービスBox(Box社提供)との連携に対応しました。 ファンリード「STiV」  ファンリードは、SaaS型ナレッジマネジメントシステム「STiV(スティーブ)」がクラウドストレージサービスBox(Box社提供)との連携に対応。STiVは、医療・医薬品事業を担うグループ会社が直面していた課題から誕生したサービスです。高い専門性が