仙台89ERSは6月20日、ブーバカー・トゥーレと2025－26シーズンの契約が合意に至ったことを発表した。 セネガル出身で現在29歳のトゥーレは、213センチ109キロの体格を誇るセンター。イースタンミシガン大学卒業後、2020年にフランスのチームでプロキャリアを始め、トルコ、スペイン、中国でもプレーした。セネガル代表経験を持ち、直近では「FIBA バスケット