まるや本店の「まるや本店 日進香久山店」は、2025年に開店10周年を迎え、特別貸切イベント「Special Night」を2025年6月25日(水)・6月27日(金)に開催します。 まるや本店 日進香久山店「Special Night」  開催日：【日本酒と楽しむ夜】2025年6月25日(水)18:00〜20:00【ワインと楽しむ夜】2025年6月27日(金)18:00〜20:00会場：まるや本店 日進香久山店(愛知県日進市岩崎台1-1233)価格：12,000円(税込)※10周年記念