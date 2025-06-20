山本由伸がイマキュレートイニング達成を逃した(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間6月19日（日本時間20日）、本拠地でのパドレス戦に先発登板。山本は初回二死から、マニー・マチャドの打球は左翼フェンス際まで運ばれたが左飛に打ち取り、三者凡退に切って取ったが、2回は一死で、カウント2−2から甘く入ったスプリットをザンダー・ボガーツに左中間席へ運ばれて1点を先制されてしまう。【動画】まさかのボール！