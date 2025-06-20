「レクザムフレッシュオールスターゲーム2025」（7月20日、レクザムボールパーク丸亀＝丸亀市民球場）の出場選手が20日、発表された。阪神からは今朝丸（投手、1年目）、木下（投手、1年目）、嶋村（捕手、1年目）、百崎（内野手、2年目）の4人が選出された。