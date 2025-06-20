Cocomiが、4thアルバム『Bouquet de Cinéma』（読み：ブーケ・ドゥ・シネマ）を8月20日にリリース。あわせて、アルバムからの先行シングル「ムーン・リバー」の配信が本日よりスタートした。 （関連：ディズニー音楽を豪華オーケストラ＆ボーカルで堪能20周年迎えた『ディズニー・オン・クラシック』を観て） 本作は、“心に残る映画音楽”をテーマにCo