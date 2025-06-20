¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ø³¤¤À¤±¥¹¥¯¡¼¥×¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥¦¥Ê¥Ð¥é!¡Ù(7·î6Æü16:05¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë±óÆ£·û°ì¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢°Ë½¸±¡¸÷¡¢½ÂÃ«Æäºé¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤ÎÌîÃæÈþ´õ¤È²¬Â¼¤Û¤Þ¤ì¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£±óÆ£·û°ì¡û½ÂÃ«ÆäºéÀä»¿¡ÖÀ¸¤­¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¹ÁÄ®¤ò½ä¤ê¡¢³¤¤ÈÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î³¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£²­Æì¤«¤é¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤È±Ë¤²¤ë¡×¡¢ÀÅ²¬¤«¤é¡Ö10mÄ¶¤¨¤ÎµðÂç¥¯¥¸¥é¡×