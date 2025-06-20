ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¼ç±é¤¹¤ëBunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15¡Ø¥ê¥¢²¦¡ÙNINAGAWA MEMORIAL¤è¤ê¡¢¥ê¥¢²¦¤Î±¿Ì¿¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢Îë¼¯±û»Î¤é½Ð±é¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¥­¥ã¥¹¥È¿ØËÜºî¤Ï¡¢Bunkamura DISCOVERWORLD THEATRE¥·¥ê¡¼¥ºÂè15ÃÆ¤È¤·¤Æ¾å±é¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥óÁ°·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡¦éðÀî¹¬Íº¤ÎÀ¸ÃÂ90Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢¡ÈNINAGAWA MEMO