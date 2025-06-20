◆米大リーグドジャース―パドレス（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２６）が１９日（日本時間２０日）、大谷翔平投手（３０）も「１番・指名打者」でスタメン出場した本拠地・パドレス戦に先発し、７回途中１００球を投げ、７安打３失点で降板し、今季７勝目はお預けとなった。０―２で迎えた７回は先頭ボガーツ、クロネンワースと２者連続二塁打を浴び、リードを