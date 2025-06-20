JR東日本資料より抜粋。22日・日曜日の運行情報は画像でご確認ください。 【写真を見る】【速報】山形新幹線22日（日）運行情報発表JR東日本 22日（日）は、上りの運休が19本、下りの運休が18本で、計37本が運休・区間運休となっています。