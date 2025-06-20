JR東日本資料より抜粋。23日・月曜日の運行情報は画像でご確認ください。 【写真を見る】【速報】山形新幹線23日（月）運行情報発表JR東日本 23日（月）は、上りの運休が15本、下りの運休が15本で、計30本が運休・区間運休となっています。