8月9日、10日にZepp Haneda(TOKYO)で行われる、UK.PROJECTによる夏のイベント『UKFC on the Road 2025』のタイムテーブルが発表された。 (関連:【画像あり】『UKFC on the Road 2025』タイムテーブル) 2日間で総勢21組が出演する本公演の、初日のメインステージ(FRONTIER STAGE)のトリを務めるのはsyrup16g。2日目のメインステージの大トリは[Alexandros]が務める。 なお、チケットは本日