ＭＯＬＡの上級建築資材専門家であるハン・リー氏がフレスコ画の再構築を手がけた/MOLA（ＣＮＮ）考古学者たちは「世界で最も難しいジグソーパズル」を組み立て、ローマ時代のロンドンで豪華な邸宅を飾っていた巨大なフレスコ画を明らかにした。粉々になった壁のしっくいの破片が慎重につなぎ合わされ、建物の内壁約２０面を覆っていたフレスコ画が解明された。破片はロンドン考古学博物館（ＭＯＬＡ）の専門家による発掘調査で発
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